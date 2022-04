Maringá tem 27 mil imóveis sem luz

Boletim divulgado pela Copel informa que Maringá possui 27 mil imóveis sem energia elétrica, em razão do temporal do sábado. Ontem o número chegou a 54 mil. O cenário na cidade ainda impressiona, dada a quantidade de árvores e postes derrubados, alguns sobre automóveis e residências.

Durante a noite, equipes da Copel normalizaram o fornecimento de energia da metade das unidades consumidoras que estavam com o serviço interrompido devido às fortes chuvas que atingiram o Paraná na madrugada de sexta para sábado.

Ontem, domingo, eletricistas de serviços e manutenção se deslocam das regiões menos prejudicadas pelo evento para áreas do noroeste e oeste do Estado, onde os estragos foram mais intensos. No noroeste, ao menos 100 postes foram quebrados. Eles reforçam o contingente em serviços como a retirada de galhos sobre a rede, a emenda de fiação rompida e a troca de postes quebrados, que são as principais causas dos desligamentos ocorridos.

No momento, 64 mil clientes então sem energia em todo o Estado, sendo 48 mil na região noroeste e quase 13 mil no oeste do Estado. Maringá possui 27 mil imóveis sem luz. (inf Maringá News)