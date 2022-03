Maringá terá Parada LGBT em maio

O evento foi confirmado pela Associação LGBT de Maringá (AMLGBT) para 15 de maio. A nona edição acontecerá das 12 as 18h. A última Parada LGBT de Maringá aconteceu em 19 de maio de 2019 e teve como slogan “Se fere nossa existência, seremos a resistência”. Houve concentração no Centro de Convivência Comunitária Renato Celidônio e depois milhares de pessoas participaram da festa ao lado do Estádio Regional Willie Davids. Por causa da pandemia o evento – caracterizado principalmente por música e alegria – não foi realizado em 2020 e 2021. (inf Angelo Rigon)