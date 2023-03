Mario Verri entrega R$ 1,3 mi em emendas de Enio Verri na região Noroeste

O ex-deputado federal Enio Verri (PT) assumiu a direção da Itaipu Binacional e antes de renunciar ao cargo, deixou o vereador Mario Verri (PT) como o responsável pelas entregas das emendas que ele indicou durante o mandato. São quase R$ 240 milhões de recursos destinados aos municípios paranaenses. Nesta semana, o maringaense iniciou as visitas e oficializou repasses federais aos municípios de Mandaguaçu, Presidente Castelo Branco, Nova Esperança, Floraí e São Jorge do Ivaí – localizados na região Noroeste. O total em emendas indicadas é de R$ 1.350,00, investimento que será feito em saúde, segurança e mobilidade urbana.

O primeiro ofício entregue foi às secretarias de Saúde, Segurança Pública e Mobilidade Urbana e Transporte de Mandaguaçu no valor de R$ 500 mil. Na cidade de Presidente Castelo Branco, a emenda é de R$ 150 mil reais. Já em Nova Esperança e São Jorge do Ivaí, os repasses oficializados foram de R$ 200 mil e em Floraí, na ordem de R$ 300 mil.

Para Mario Verri, a nova missão é muito satisfatória. “Os recursos extras entregues nesta semana impactam diretamente no desenvolvimento econômico e social dos pequenos municípios. Meu irmão Enio Verri sempre se preocupou com as prefeituras do interior e ajudou os prefeitos com recursos, fortalecendo as gestões públicas e atendendo quem mais precisa”, afirma.

Inf. e foto: Assessoria de Comunicação Mario verri