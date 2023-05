Mauricio Kalache será cidadão benemérito

Foi marcada para a próxima quinta-feira, 25, a realização da sessão solene de outorga do título de cidadania benemérita de Maringá ao procurador de justiça Maurício Kalache.

A sessão terá início às 19h e a homenagem resulta de proposição feita em 2019 pelos vereadores Alex Chaves (MDB), Jean Marques (Podemos) e Flávio Mantovani (Solidariedade). Kalache, que comandou por muito tempo a 6ª Promotoria de Justiça (Direitos Constitucionais, Educação, Consumidor e Ordem Tributária), hoje é coordenador do Caop (Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça) de Proteção ao Patrimônio Público e à Ordem Tributária do Ministério Público Estadual.

Formado pela Universidade Federal do Paraná, o homenageado ingressou no MPPR em 2003, e além de professor universitário e mestre em Direito Penal, já presidiu o Colégio de Diretores de Escolas dos Ministérios Públicos do Brasil e a Fundação Escola do Ministério Público do Estado do Paraná. (inf Maringá News)