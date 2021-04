MDB elege novo diretório

Acontece nesta manhã a eleição do novo diretório municipal do MDB, com chapa única, “Novo MDB Maringá”, encabeçada por Adriana Conceição Beraldo Santana. O vice-prefeito Edson Scabora está presente. Representantes da direção de outros partidos, como o PDT, passaram pelo Colégio Anglo, onde acontece a convenção, que vai até as 12h.



Além de Adriana Santana, compõem o novo diretório:

1º vice-presidente: Antônio Bartolomeu Frigo

2º vice-presidente: Paulo Gustavo de Lima Ribas

Vereador líder da bancada: Alex Sandro de Oliveira Chaves

Secretário-geral: Valdecir Andriuci Santana

Secretário Adjunto: Odacir Cristovan Fiorini Junior

Tesoureiro: Lucas Vinícius de Souza Barbosa

1º vogal: Adonai Vinícius Zamboti

2º vogal: Ana Nery Miotto Cecílio

1º suplente: Claudia Palomares

2º suplente: Ana Claudia Gomes Bergamaschi

3º suplente: Albari Alves de Medeiros

4º suplente: Geison Elias Ferdinandi

CONSELHO FISCAL

TITULARES:

Ana Claudia Gomes Bergamaschi

Cristiano Niero Astrath

Adonai Vinícius Zamboti

SUPLENTES:

Tais Lonardoni Frigo

Claudia Palomares

Luzineide Marcelino de Souza