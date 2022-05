Menção Honrosa ao Conseg de Mandaguaçu

O Coordenador dos CONSEG’s do Paraná Coronel PM RR Chehade Elias Geha, juntamente com Deputado Estadual Soldado Adriano José, citou o município de Mandaguaçu como exemplo de pioneirismo na celebração de recursos públicos e gestão no Estado do Paraná, em um evento realizado em Curitiba no último dia 28.

E nesta segunda feira (16), a Prefeitura Municipal de Mandaguaçu, Secretaria de Segurança Pública e Câmara Municipal de Vereadores parabenizaram o grande trabalho que o CONSEG do município vem realizando junto aos órgãos competentes.

A homenagem foi realizada através de Menção Honrosa entrega ao Presidente do Conseg João Bruno Dacome Bueno, pelo Vice prefeito Gilmar Cadamuro e o secretário de Segurança Pública, Mobilidade Urbana e Transporte Alessandro Mansano.

Representando os demais membros do Conseg, João Bruno agradeceu o esforço coletivo dos órgãos competentes e o apoio da administração municipal.

Durante a sessão da Câmara foi apresentado o Tenente Vinicius Rodrigues, que estará à frente do comando da Policia Militar de Mandaguaçu, Ourizona, São Jorge do Ivaí, Dr. Camargo e Água Boa.

O prefeito Professor Índio agradeceu pelo trabalho realizado até agora e falou dos desafios da segurança. “A cidade de Mandaguaçu atualmente possuí uma população próxima de 40 mil habitantes, com pessoas vindas de diversas cidades do Brasil ou seja, com esse aumento populacional também é necessário aumentar o efetivo da PM para garantir a segurança dessas pessoas”, disse o prefeito.