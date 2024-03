Meu Sangue Ferve Por Você estreia em todo pais

Um dos maiores destaques do Festival do Rio e na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, com exibições lotadas e calorosas e ótima receptividade crítica, MEU SANGUE FERVE POR VOCÊ, de Paulo Machline, chegará aos cinemas brasileiros no dia 25 de abril, com distribuição Manequim Filmes e produção assinada pela Mar Filmes e Amaia Produções.

O longa, uma comédia romântica musical colorida e vibrante, repleta de ginga e bom humor, conta a história de amor entre Sidney Magal, um astro em ascensão no final dos anos de 1970, e sua grande paixão Magali West. No filme, são respectivamente interpretados por Filipe Bragança e Giovana Cordeiro, estrelas em ascensão na TV brasileira, em cartaz nas novelas “Elas por Elas”e “Fuzuê”.

“Assim como Magal, o Filipe é um artista de múltiplos talentos, então o canto e a dança vieram naturalmente e evoluíram com estudos, conversas e ensaios. Fizemos um período de preparação magnífico, tanto para a atuação como para canto e dança. Nunca quisemos imitar o Magal, juntos construímos um personagem inspirado em Magal, na postura, nos gestos, na dança, no olhar, no sorriso. A ideia sempre foi muito mais fazer o personagem vibrar como Magal do que copiar Magal”, conta Machline, diretor do curta-metragem “Uma História de Futebol”, indicado ao Oscar.

Já Magali é uma figura bem mais discreta do que seu marido, com pouco material público disponível para acesso, mas ajudou muito a Giovana a construir a personagem. “Elas ficaram amigas e conversaram algumas vezes. A Giovana soube incorporar as sutilezas da Magali na personagem e ficaram muito parecidas, inclusive fisicamente”, confessa o diretor.

Em grande ascensão artística, Filipe Bragança começou a carreira em “Chiquititas” e, posteriormente, fez escolhas que chamaram a atenção da crítica ao passo que aumentou o seu público cativo, a exemplo de “Dom” e “Betinho – No Fio da Navalha”, onde demonstrou suas habilidades camaleônicas. No cinema, ele protagonizou a comédia juvenil “Eu Fico Loko”, interpretando o Youtuber Christian Figueiredo. Já Giovana Cordeiro, que já alimenta uma carreira astronômica, está na novela “Fuzuê” e participou de outras, como “Pantanal”, “Mar do Sertão” e da série “Dois Irmãos”. No cinema, ela esteve em “Socorro, Virei Uma Garota” e “Carnaval”.

Roberto Vitorino assina o roteiro de MEU SANGUE FERVE POR VOCÊ, que também teve participação de Homero Olivetto, Thiago Dottori e do próprio diretor Paulo Machline, que conta que o filme traz elementos da época, mas também outros que são atemporais. Para a criação do filme, o diretor explica que viu “musicais americanos, indianos, franceses e outros. Coisas antigas e atuais. Da mesma forma estudei os roteiros das comédias românticas. Vi muita coisa até encontrarmos o nosso tom, a nossa linguagem.”

E aponta que MEU SANGUE FERVE POR VOCÊ é a oportunidade de trazer o artista para novas gerações. “Desde o início, quando começamos as conversas com o Magal, falamos sobre isso. E a imagem para estabelecermos esse diálogo passa pelas escolhas de roteiro, do elenco, do repertório musical, dos arranjos, coreografias, enfim, a linguagem do filme. Ao mesmo tempo, jamais deixaríamos de lado os fãs clássicos do Magal que verão seu maior ídolo durante um período glorioso de sua carreira. Tem Magal pra todo mundo nesse filme.”

O elenco do filme ainda conta com nomes como Caco Ciocler, Emanuelle Araújo, Sidney Santiago Kuanza, Sol Menezzes, Pablo Morais e Tânia Toko. Na equipe artística, traz profissionais como o diretor de fotografia Marcelo Durst; a diretora de arte Marinês Mencio; e a figurinista Masta Ariane. As coreografias são de Lili de Grammont; e a preparação vocal é de Marcello Boffat. O elenco foi preparado por Christian Duurvoort.

O site CinePop escreveu que este é “um filme que diverte, emociona, faz você torcer pelos personagens e acessa várias camadas de memória afetiva dos brasileiros. Uma homenagem à altura deste que é um dos maiores e mais populares cantores de todos os tempos da música brasileira.”

“O filme estreou no Festival do Rio e foi recebido com alegria pelo homenageado. Ele ressaltou a felicidade de ver sua história sendo contada nas telonas e o fato do público se interessar também pela sua vida pessoal, além da pública”, apontou o portal Terra.