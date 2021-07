Mídias Sociais: Modelos antes famosas, hoje estão pagando para sair na imprensa

O mundo da fama mudou, os programas de TV mudaram e muitas dançarinas perderam seus empregos. Além disso, o crescimento de influencers tirou o mercado de muitas modelos do passado, sejam as fitness, bailarinas do Faustão e, principalmente, as Panicats – o qual tem até ex-integrante do extinto programa pagando para sair na imprensa, no chamado publipost.

Para o especialista em marketing de Influência e reputação digital Fred Furtado, que também é CEO da TubeLab, essa mudança de comportamento tem haver com o advento da internet e a perda de poder da televisão. “Os veículos de mídia mudaram e percebemos a força que a internet passou a ter e o modo de como influenciam a vida das pessoas. Nesse sentido, tudo que era segundo plano na TV, perdeu força junto com a televisão, quando o meio digital surgiu. Ou seja, quem já não era protagonista, perdeu ainda mais impacto e relevância”, explicou.

O especialista ainda traçou uma linha dessas antigas personalidades da TV com a internet e de como elas se comportavam nas redes sociais. Segundo ele, muitos não souberam aproveitar do meio. “Óbvio que eles já tinham muitos seguidores, mas estes foram ganhados devido a influência da TV. Com a migração para a internet, a dificuldade que eu sinto que eles encontraram foi a de conseguir converter esses seguidores em seguidores relevantes, os mesmos que influenciadores conseguem com certa facilidade“, pontua.

“Por isso a crescente procura por publipost. Mas, por outro lado, muitas conseguiram se reinventar, criar conteúdos e fidelizar uma fanbase. As que decidiram viver da imagem que construíram na televisão, essas sim perderam espaço e, quando se fala em publipost, eu avalio como uma maneira de financiar um espaço na mídia, o que elas sempre tiveram de graça“, finalizou.

Fred Furtado é um executivo com foco na área digital, marketing de influência, performance e produção de conteúdo. Além disso, é especialista em social B.I e marketing de influência.