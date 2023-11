Milhares de pessoas se reúnem no Parque Alfredo Nyffeler e acompanham primeira noite de apresentações do ′Show das Águas′

Com água, luzes e música, a Prefeitura de Maringá, em parceria com a Itaipu Binacional, promoveu neste domingo, 26, a primeira noite do espetáculo ′Show das Águas′, uma das novidades da ′Maringá Encantada 2023′. O Parque Alfredo Nyffeler (Buracão) recebeu 2 mil pessoas apenas na primeira das quatro apresentações da noite. A abertura contou com a presença do prefeito Ulisses Maia e do vice-prefeito e secretário de Aceleração Econômica e Turismo, Edson Scabora.

O espetáculo reúne animações e efeitos visuais refletidos sobre a água, além de narração, músicas e efeitos sonoros que dão dinamismo à história. A contagem regressiva, projetada no lago do Parque Alfredo Nyffeler, foi acompanhada pelo público, na expectativa pelo início da apresentação. A comunidade se emocionou e acompanhou, admirada, um espetáculo que recordou o significado do Natal.

“O ′Show das Águas′ é um grande espetáculo que torna a ′Maringá Encantada′ ainda mais bela e consolida o evento natalino como uma oportunidade de lazer e entretenimento para todos os maringaenses e visitantes” destacou o prefeito Ulisses Maia. Ele agradeceu a parceria com a Itaipu Binacional para a realização da atração.

O vice-prefeito e secretário de Aceleração Econômica, Edson Scabora, reforçou a importância da ′Maringá Encantada′ e o compromisso da gestão municipal em garantir atrações natalinas em diversas regiões da cidade. “A cada edição da Maringá Encantada nós temos o compromisso de trazer uma atração inédita. Nesta edição, temos o ′Show das Águas′, um espetáculo lindo e maravilhoso, que engrandece a nossa festividade natalina” afirmou.

Nadir Moraes e a neta Heloísa Rissato acompanharam a abertura das apresentações do ′Show das Águas′. Dona Nadir é frequentadora do Parque Alfredo Nyffeler e realiza atividades físicas no local. Para ela, a apresentação despertou o verdadeiro espírito natalino. “Tudo foi muito bonito. Além disso, ensina as pessoas sobre o significado do Natal“. A ideia de conferir a apresentação foi da neta Heloísa. “Queria muito vir. Eu achei muito legal, principalmente a parte do show de luzes“, disse a neta.

O ′Show das Águas′ segue até o dia 10 de dezembro, com apresentações diárias às 20h, 21h e 22h. O parque receberá outras atrações da festividade natalina durante esse período. Confira a programação da ′Maringá Encantada 2023′ no Parque Alfredo Nyffeler:

26 de novembro a 10 de dezembro

20h, 21h e 22h | Show das Águas

1° de dezembro

19h30 | Apresentação dos Arautos do Evangelho

9 de dezembro

19h | Cinema a Céu Aberto – Especial Maringá Encantada