Ministério Público investiga conduta de conselheiro tutelar que participou de atos em Brasília

O conselheiro tutelar Jesiel Carrara, do CT Zona Norte, em Maringá, responderá inquérito civil público promovido pela 3ª Promotoria de Justiça da comarca.

O inquérito foi instaurado hoje pelo promotor Ricardo Malek Fredegoto, após a repercussão da notícia de que Carrara, que cumpre o segundo mandato no Conselho Tutelar, participou dos atos golpistas em Brasília.

A conduta do conselheiro também deverá ser avaliada pelo colegiado do CT, que divulgou nota de esclarecimento a respeito do fato, que também foi divulgado pelo portal UOL.

De acordo com a lei nº 7.406, de 2006, que dispõe sobre a política municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, perderá o mandato o conselheiro que descumprir os deveres da função. De acordo com o portal da transparência, o conselheiro está trabalhando.