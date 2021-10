Monetização descomplicada

Única empresa de monetização de sites no Brasil com a certificação GCPP – sigla em inglês para Parceiro Certificado Google para Publicação -, a Premium prevê um faturamento bruto em 2021 de R$ 50 milhões, 170% maior do que em 2020, quando fechou com R$ 18,3 milhões. Nascida há seis anos, em Maringá (PR), a empresa já distribuiu R$ 60 milhões de verba de mídia para cerca de 200 clientes de todo o Brasil. “O processo de certificação, que durou mais de seis meses, elevou a nossa atuação em mídia programática para um padrão global. E é o reconhecimento, pelo mercado, do trabalho que fazemos para aumentar a receita dos sites dos nossos clientes”, diz Michael Silva, CEO da Premium.

A publicidade digital deve crescer 20% neste ano, em relação ao ano passado, alavancando todo o segmento, e alcançando 64% do faturamento global de US$ 419 bilhões, segundo a consultoria norte-americana Magna. O Brasil segue esse movimento, incrementado pelo maior tráfego na internet durante a pandemia da Covid-19, diz o CEO da Premium, que desde 2016 – quando ainda na versão “garagem” faturou R$ 319 mil – vê a empresa mais do que dobrar de tamanho a cada ano.

O selo Google Publishing Partner – conferido a somente 41 parceiros no mundo – atesta que a empresa cumpre os rigorosos padrões de qualificação como parceiro confiável. Também confirma a expertise nos produtos para monetização: Google Ad Manager, Google Ad Exchange e Google AdSense. Além disso, a Premium tem acesso antecipado a ferramentas em beta, participa de eventos exclusivos para empresas certificadas e garante acesso prioritário em suporte e atendimento na Google.

“Somos listados no site oficial da Google e podemos usar o selo em nosso site. Isso aumenta nossa visibilidade para novos negócios com publishers que precisam de nossa ajuda, bem como agências e anunciantes diretos que têm a certeza de que irão fazer bons negócios com nossa rede de sites”, explica Leandro Lancelotti, CTO da empresa.

Um mercado difícil de entender

O crescimento da Premium está relacionado à necessidade do mercado e de uma aposta da empresa em descomplicar um processo pouco conhecido e bem segmentado: o de aumentar o faturamento dos sites com mídia digital. “A Premium nasceu de uma das dores que sofremos no jornal diário que minha família dirigia em Maringá. Em 2016, o jornal impresso foi caindo e a mídia digital ganhando espaço. Se nós tínhamos dificuldade para entender e colocar em prática a otimização do site do jornal com anúncios, provavelmente outras pessoas também tinham. Logo, a empresa veio como uma forma de descomplicar a mídia programática para os publishers (sites) e ajudar os produtores de notícias a se manterem produzindo conteúdo e ganhando dinheiro”, conta Michael Silva.

A estratégia da empresa vem gerando mais de 2 bilhões de impressões em rede por mês e colecionando resultados financeiros robustos. A Banda B – um dos maiores portais regionais de notícias do Brasil, com a marca impressionante de 25 milhões de pageviews mensais – elevou as receitas em 700% em três anos. Com um público fiel e referência em notícias online em Curitiba, o site não conseguia aumentar o faturamento com anúncios digitais. Havia muito espaço potencial para uma receita de monetização mais alta.

A Premium ativou mais de 20 redes de compra de mídia e negociações programáticas para a Band B nos primeiros 12 meses. Outras tecnologias foram acionadas e nos últimos três anos a Banda B aumentou a receita de publicidade mesmo com estabilidade no volume da audiência, no período.

Referência nacional

A Premium também obteve em seis anos de atuação outros certificados que atestam seus diferenciais, como o selo Prebid Verified Partner, atestado pela Xandr, uma empresa da Americana AT&T. O Prebid é uma das ferramentas utilizadas para maximizar a receita dos parceiros, plugando o site em diversas demandas de anunciantes ao mesmo tempo. Com o selo, a Premium passou a ser referência nacional para empresas que têm dificuldades na implementação da ferramenta em seus portais.

Entre os clientes, estão grandes plataformas nacionais e regionais de notícias, como a Forbes Brasil e o Jornal Contábil; o Grupo RIC, no Paraná; os jornais Lance e O Dia, no Rio de Janeiro; o Campo Grande News, do Mato Grosso do Sul; a Folha de Vitória, do Espírito Santo; e o Grupo ND, de Santa Catarina.

Um time de 30 pessoas altamente qualificadas reúne especialistas em mídia programática, desenvolvimento, análise de dados e estratégia comercial. Empresa de pequeno porte, a Premium já investe fortemente na gestão de talentos, com uma estrutura de cultura organizacional alinhada com as melhores práticas, acentua Silva.

Sobre a Premium

Nascida em 2016, a Premium é uma empresa de monetização de portais e suporte ao publisher. Somos a única empresa do Brasil com as certificações Google Publishing Partner e Prebid Verified Partner, que atestam a qualidade dos nossos serviços. O nosso objetivo é descomplicar a mídia programática no Brasil, rentabilizando o conteúdo de qualidade de nossos parceiros. Para isso, investimos constantemente na proximidade com os publishers que atendemos, sanando todas as suas dúvidas, oferecendo o suporte necessário e fazendo seus resultados de monetização crescer. Dessa forma, ajudamos a cada um de nossos clientes a atingirem os seus objetivos. Somos especialistas em monetização via conexões com mais de 20 demandas nacionais e internacionais, entre elas o Google Ad Exchange.