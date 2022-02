Moro diz que conta com o palanque de Ratinho

Pré-candidato do Podemos, Sergio Moro diz que conta com o palanque do governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) em sua campanha em outubro. O Podemos abriu mão da candidatura própria a governador para trabalhar essa aliança com Ratinho Junior, indicando Alvaro Dias como candidato ao Senado na chapa. O movimento fez com que Cesar Silvestri Filho deixasse o partido (do qual era presidente estadual) para se tornar pré-candidato ao governo pelo PSDB. A informação é de Roger Pereira, na Gazeta do Povo.

“Eu tenho o palanque do Alvaro Dias, que é candidato à reeleição ao Senado. De todo modo, esta questão não está definida. O Podemos vai fazer sua convenção na metade do ano. Em princípio, nós temos boa conversa com o governador Ratinho Junior e utilizaremos o palanque dele. Claro que, se houver alguma situação diferente neste decorrer, podemos tomar outra decisão. Mas, no momento, a tendência é essa. Nosso palanque é com Alvaro Dias e Ratinho Junior”, afirmou Moro.