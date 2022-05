Morre Aleksandro, da dupla sertaneja com Conrado, aos 34 anos

Luiz Aleksandro Talhari Correia, conhecido pelo nome artístico Aleksandro, morreu na manhã deste sábado, 7, aos 34 anos, em um acidente de ônibus envolvendo a equipe de sua dupla com o cantor Conrado. A informação foi confirmada pela assessoria dos sertanejos.

Além do cantor, outras cinco pessoas morreram após o acidente na rodovia Régis Bittencourt, na altura de Miracatu, no interior de São Paulo.



Segundo a polícia, o acidente aconteceu após o pneu dianteiro esquerdo estourar. O motorista perdeu o controle do ônibus e tombou no canteiro central.

Na lista de passageiros estavam 19 pessoas. Seis pessoas morreram no local, duas não sofreram lesões e 11 foram encaminhadas ao Pronto-Socorro de Registro. Apenas um dos feridos está em estado grave. (inf Destaque News)