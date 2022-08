Morre aos 84 anos o humorista e escritor Jô Soares

Morreu na madrugada desta sexta-feira (5), aos 84 anos, o escritor e humorista Jô Soares. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, segundo sua assessoria.

O hospital também informou que a causa da morte não será divulgada a pedido da família, que solicitou discrição, a pedido do próprio Jô.



“O paciente Jô Soares faleceu na data de hoje, 05 de agosto, às 2h20, no Sírio-Libanês. em São Paulo. Ele estava internado desde o dia 28 de julho no hospital, onde era acompanhado pelas equipes do corpo clínico da instituição”, escreveu a assessoria do humorista, em conjunto com o hospital.

O enterro e velório de Jô serão reservados à família e amigos. O corpo do apresentador foi levado do Hospital Sírio-Libanês por volta de 10h45, e foi levado para a cerimônia de despedida restrita. (inf CNN)