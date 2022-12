Morre Bento XVI, aos 95 anos

O diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, divulgou comunicado informando que o papa emérito Bento XVI “faleceu hoje às 9h34, no Mosteiro Mater Ecclesiae, no Vaticano. Assim que possível, serão enviadas novas informações”.

Desde quarta-feira passada, quando o papa Francisco afirmou que seu predecessor estava muito doente, fiéis do mundo inteiro se uniram em oração pela saúde do papa emérito. Bento XVI tinha 95 anos e vivia no Mosteiro Mater Ecclesiae desde sua renúncia ao ministério petrino, em 2013.

O corpo do papa emérito estará na Basílica de São Pedro para a saudação dos fiéis a partir da segunda-feira, 2 de janeiro. O funeral será na quinta-feira, 5, às 9h30 locais na praça São Pedro, presidido pelo papa Francisco.(inf Angelo Rigon/foto Vatican News)