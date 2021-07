Morre em Jandaia o comunicador ‘Tossinha’

Na manhã deste sábado (24), uma notícia deixou a imprensa de Jandaia do Sul e região enlutada. O comunicador Reginaldo César Marcusso Chagas, mais conhecido como Tossinha, que era o proprietário do “Portal do Tossinha”, morreu após sofrer um infarto fulminante.

Conforme informações de amigos próximos, ele apresentou problemas cardíacos, passou por uma cirurgia no Hospital Nossa Senhora de Fátima, de Jandaia, mas o quadro se agravou. Tossinha tinha o site de notícias e também trazia informações com transmissões ao vivo em sua página no Facebook. Familiares e muitos amigos que cultivou durante os anos lamentam sua morte. (inf TN OnLine)