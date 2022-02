Morre Hamilton Cardoso

Faleceu nesta manhã, 26, na Santa Casa de Maringá, Hamilton de Almeida Cardoso, 66, que foi secretário municipal na gestão 1997-2000. Cardoso estava com a saúde debilitada havia algum tempo. Ele foi assessor do ex-deputado estadual José Alves, candidato a vice-prefeito de Maringá com Odílio Balbinotti em 1992, tendo presidido o PTB municipal por vários anos. Também foi por muito tempo assessor do deputado federal Ricardo Barros (PP) e integrou a as administrações Ulisses Maia (PSD).

O velório acontecerá na Capela do Prever da Zona 2 a partir das 15h30 e o sepultamento está marcado para as 9h de amanhã, no Cemitério Municipal de Maringá. (inf Angelo Rigon)