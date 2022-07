Morre herdeira de empresa alimentícia da região de Maringá

A empresária e herdeira da Amafil Alimentos, Márcia Auzenir Amafil, morreu nesse domingo (24) durante um passeio aquático, no rio Paraná, na região de Porto Rico. Ela teria sofrido um mal súbito. A empresária chegou a ser socorrida, mas não resistiu e o óbito foi constatado ainda no local. Nas redes sociais, a morte gerou grande comoção. Uma amiga escreveu: “Márcia e aos gêmeos Murilo e Matheus, nossos sentimentos, que Jesus conforte a todos, obrigado pelo carinho de sempre. A luz e paz estão com vocês nesta passagem”.

Outra colega também questão de lembrar da empresária: “Nessa hora coloco cada familiar e amigos nas minhas orações. Peço que Deus conceda a paz e a força que precisam para enfrentar esse momento difícil. Que nunca falte a vocês a coragem para erguerem a cabeça e continuarem firmes. A saudade de quem partiu permanecerá, mas também ficarão as memórias dos bons momentos vividos”, escreveu,

A Amafil alimentos foi fundada na década de 1950 e tem sede em Cianorte. A empresa é considerada uma das maiores do setor alimentício do Paraná. Possui seis centros de produção e distribuição e emprega cerca de 1 mil funcionários, segundo informa em seu site institucional. (inf Ricardo Freitas/GMC Online)