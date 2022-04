Morre Julinho Fuganti

Faleceu hoje, 12, em Maringá o empresário Julio Alberto de Oliveira Fuganti (foto). Ele estava internado havia algumas semanas. Pessoa muito conhecida, de tradicional família, ele havia trabalhado também com o empresário Silvio Name e tinha 77 anos.

O velório de Julinho Fuganti, que foi proprietário do primeiro grande supermercado de Maringá, acontecerá na sala 4 da Capela do Prever da Zona 2 e o sepultamento amanhã às 9h no Cemitério Municipal de Maringá. (inf Angelo Rigon)