Morre o jornalista Gil Rocha

O corpo do jornalista Gilberto Rocha Manuel, o Gil Rocha, 64, está sendo velado na sala Ônix da Capela Vaticano, em Curitiba. Ele sofreu uma parada cardíaca e faleceu ontem no Hospital Sugisawa. O sepultamento será às 16h, no Cemitério Jardim da Paz.

Natural de Siqueira Campos, ele era diretor de Jornalismo da CBN Curitiba e trabalhou em vários veículos de comunicação, com passagem pela RPC (Globo) por muitos anos.

Gil Rocha iIniciou a carreira na TV Coroados (Globo), em Londrina, depois foi para a TV Paranaense em Curitiba, onde foi repórter e apresentador de um programa dominical chamado Camisa 12. Em 2010, foi narrador, comentarista e diretor de esportes na RPC TV. Também atuou como repórter na Paiquerê de Londrina, rádio pela qual cobriu quatro Copas do Mundo. De acordo com o radialista siqueirense Claret Coutinho, Gil Rocha, que fazia comentários na CNT Esportes da capital, ainda trabalhou na Banda B de Curitiba. Era casado com a também jornalista Anna Zimmerman, também jornalista e um de seus três filhos, Lucas Rocha, trabalha na Rede Massa.

“Gil foi um dos grandes nomes do jornalismo paranaense. Ele participou das principais conquistas dos clubes do nosso Estado como jornalista esportivo, era uma referência da televisão brasileira, e atualmente comandava o noticiário da CBN. Dono de uma voz marcante, era uma pessoa muito generosa. Que Deus conforte todos os familiares nesse momento difícil”, afirmou o governador Ratinho Junior ao manifestar seu pesar