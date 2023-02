Morre o Missionário Miranda Leal

Está sendo velado na Capela Municipal (rua Mem de Sá, Zona 2),o corpo do missionário Alécio Miranda Leal, fundador das igrejas Só o Senhor é Deus e Jerusalém de Deus. Ele tornou-se conhecido nacionalmente por afirmar que o mundo acabaria em 2000.

Miranda Leal, casado com a missionária Atiê, foi dono da Rádio Difusora de Londrina e andava de Mercedes-Benz. Chegou a manter programas de rádio na TV Cultura (atual RPC/Globo), sempre com tons messiânicos, antes da novela das 19h.

O pastor, que se apresentava também se apresentava como apóstolo, foi notícia nacional ao ser acusado de ter engravidado uma fiel. A matéria foi veiculada na extinta TV Tupi, no Programa Flávio Cavalcanti.

De acordo com os dados disponibilizados, ele faria 87 anos no sábado, 18. O sepultamento está marcado para as 16h, no Cemitério Municipal de Maringá. (inf Angelo Rigon)