Morre o radialista Manoel Orlando

O radialista Manoel Orlando (foto) faleceu nesta noite, 24, no Hospital Metropolitano, em Sarandi, onde estava internado há alguns meses. Ele comandou programas musicais e de variedades em emissoras como a extinta Rádio Cultura, de Maringá, e a Antena 1, de Sarandi.

Um dos grandes nomes do rádio paranaense, Manoel Orlando ficou conhecido também por executar todos os dias uma música do cantor e compositor Roberto Carlos, além de atuar como plantão esportivo.

O velório acontece desde as 8h na sala nobre da Capela do Prever da Zona 2.

O sepultamento está marcado para as 17h, no Cemitério Municipal de Maringá. (inf Angelo Rigon)