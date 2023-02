Morre Otávio Perin Filho

Faleceu nesta sexta, 9, o engenheiro agrônomo Otávio Perin Filho, muito conhecido em Maringá. Há algum tempo ele enfrentava sérios problemas cardíacos.

Otávio Perin era diretor de Agricultura da Sociedade Rural de Maringá (gestão 2021/2023), e foi diretor e presidente da Associação Maringaense dos Engenheiros Agrônomos, que emitiu nota de pesar.

“Sentimos muito, amigo que sempre foi lutador por todos nós, estamos dolorido e com muito sentimento da falta do nosso amigo. Que Deus receba ele com enorme abraço, e também com nosso agradecimento, Viva com Deus Otávio Perin Filho”, diz a nota. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento. (inf Angelo Rigon)