Motociclista de 34 anos morre após colisão com caminhão em Maringá

O auxiliar de motorista Marcos Antônio Almeida, de 34 anos, morador de Paiçandu morreu no início da tarde desta segunda-feira, 5, em um grave acidente de trânsito registrado na rodovia PR-317, na saída de Maringá para Campo Mourão. Almeida pilotava uma motoneta Honda Biz, que foi atingida pelo rodado traseiro de um caminhão Ford Cargo. O motociclista sofreu um grave ferimento na cabeça, e teve morte instantânea. A Honda Biz ficou enroscada debaixo do caminhão, e foi arrastada por aproximadamente 50 metros. O caminhoneiro ficou em estado de choque.

De acordo com testemunhas, caminhão e moto seguiam na mesma direção, Maringá/Campo Mourão. Ao chegar na rotatória que da acesso a cooperativa Cocamar, o motociclista foi ultrapassar o caminhão pela esquerda. Possivelmente ele se desequilibrou, e caiu debaixo do veículo de carga, causando o atropelamento fatal. Equipes do 5° Grupamento do Corpo de Bombeiros e Samu, estiveram no local do acidente, mas nada pode ser feito para salvar a vida do motociclista que trabalhava em uma distribuidora de bebidas, no Jardim Olímpico em Maringá.

O rapaz era casado e pai de uma menina de 4 anos. Patrulheiros da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), confeccionaram o boletim de ocorrência. Agentes do IML de Maringá, fizeram a remoção do corpo. (inf O Dia na Cidade/foto André Almenara)