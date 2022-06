Motociclista de 50 anos sofre acidente gravíssimo ao bater em caminhão

O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira,22, na avenida Mario Clapier Urbinati esquina com rua Ametista em Maringá. Um motociclista com uma Honda XRE colidiu com muita violência na lateral de um caminhão Ford Cargo.

O piloto da moto chegou a ficar desacordado e em seguida retornou a consciência. Testemunhas acionaram o Corpo de Bombeiros e o Samu.

Ricardo Augusto, 50 anos, sofreu traumatismo craniano moderado e lesões pelo corpo. A vítima foi examinada pelo médico e em seguida encaminhada ao pronto socorro do hospital Santa Casa de Maringá. O motorista do caminhão e os passageiros permaneceram no local até a chegada da Policia Militar.

Uma testemunha contou que os veículos transitavam pela avenida em lados opostos quando o caminhão decidiu realizar uma conversão à esquerda para acessar em uma rua quando ocorreu a colisão. (inf André Almenara)