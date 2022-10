Motociclista despenca de uma altura de 5 metros e cai no Contorno Norte

O agente penitenciário Patrick Barbosa do Nascimento, 24 anos, sofreu ferimentos graves após um

impressionante acidente na noite deste domingo, 9, em Maringá.

De acordo com testemunhas Patrick seguia pela avenida Pioneiro Antônio Franco de Morais, em uma moto de

alta cilindrada, quando no cruzamento com a rua Rodolfo Cremm, colidiu no guard-rail do Contorno Norte.

Com o impacto da batida, o motociclista despencou de uma altura de aproximadamente 5 metros,

caindo no Contorno Norte. Socorristas do Corpo de Bombeiros e as equipes do Serviço de

Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foram acionados e encaminharam a vítima ao Hospital Universitário.

Patrick sofreu múltiplas lesões, porém a mais grave foi uma fratura na perna.

A Policia Militar fará o levantamento da causa do acidente. (inf Plantão Maringá)