Motociclista morre após bater moto em carro

Conforme relato de testemunhas, ambos os veículos seguiam na Avenida dos Palmares, em sentidos opostos, no conjunto Karina em Maringá. O condutor do carro fez uma manobra para ter acesso a esquerda à rua Irmã Isabel Padierna, e causou o acidente por volta das 11h30 desta quarta-feira, 1º .

O motociclista, Paulo Sérgio Chanpan, 53 anos, resvalou na quina do carro e foi arremessado no asfalto. O capacete, com o impacto, saiu da cabeça da vítima.

O motociclista chegou a ser atendido pelos socorristas do Siate e médico do Samu que realizou massagem cardiorrespiratória, porém sem sucesso.