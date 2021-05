Motociclista morre após bater na traseira de caminhão estacionado

Um motociclista morreu na madrugada deste domingo, 16, após bater na traseira de um caminhão estacionado na Rua Pioneira Luíza Davoglio Bortolatto, no bairro Jardim Monte Rei, em Maringá. O motociclista não portava documentos.

Moradores escutaram o barulho da batida e acionaram o socorro. A equipe médica do Samu esteve no local e constatou o óbito. Após o trabalho da perícia, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal.