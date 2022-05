Motociclista morre após cair debaixo de caminhão no Contorno Sul

Um motociclista, de 22 anos identificado preliminarmente como Vitor Maia , morreu após cair sob um caminhão no Contorno Sul, na tarde desta terça-feira, 3, nas proximidades do Conjunto Porto Seguro, em Maringá.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a vítima morreu no local. O motorista do caminhão não se feriu. O rapaz trafegava ao lado de um caminhão que acabou não conseguindo desviar a tempo e passou por cima do corpo da vítima.

As primeiras informações levantadas são que o motociclista tenha escorregado no óleo que estava sobre a pista.(inf Plantão Maringá)