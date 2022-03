Motociclista morre após fugir de abordagem policial

Winder Vinicius de Araújo, 23 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira, 10, após

fugir de uma abordagem policial ocupando uma motocicleta sem placa. A situação foi

registrada na Avenida Papa João XXIII, área central de Marialva.

Durante o acompanhamento tático, o motociclista perdeu a direção e caiu. Ele chegou a

chocar-se contra a parede de um estabelecimento comercial. Na garupa da moto estava um

outro rapaz. Winder foi socorrido por uma equipe do Samu, apresentando algumas

escoriações, porém estava consciente e orientado.

Quando a equipe de resgate, chegou no local do ocorrido, o rapaz estava sentado no meio

fio, conversando com o suposto colega que havia machucado o ombro. O jovem

motociclista foi encaminhado ao Pronto Atendimento de Marialva, e 40 minutos depois,

seu quadro clínico se agravou, e o rapaz morreu.

A PM informa, que uma guarnição realizava patrulhamento de rotina, quando suspeitou dos

ocupantes da motocicleta. Foi dada a ordem de parada, porém o piloto da moto

desobedeceu e empreendeu fuga em alta velocidade. Inclusive trafegando pela contramão

de algumas ruas. Próximo da Praça Santos Dumont, ele sofreu a queda. O corpo do

motociclista foi encaminhado para o IML de Maringá. (inf Corujão Notícias/foto Tribuna Interativa)