Motociclista morre após motorista avançar preferencial

Rafael Tonon morreu na tarde deste sábado, 10, após sofrer um grave acidente no cruzamento da rua Catulo Cearense com Saint Hilaire, Zona 5, em Maringá. O motorista que ocupava um GM Corsa seguia pela Saint Hilaire sentido avenida Brasil acabou avançando a preferencial.

O motociclista tentou evitar a colisão, mas infelizmente a Biz colidiu na lateral do carro. Rafael foi arremessado ao chão e ficou inconsciente. Equipes do Siate e Samu iniciaram reanimação pulmonar que não foi correspondida pela vítima.

O motorista precisou ser colocado em uma viatura do Semob pois teria sido ameaçado por conhecidos do motociclista. Rafael estava trabalhando de entregador para um restaurante. (inf/foto André Almenara)