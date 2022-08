Motociclista morre em acidente com caminhão

Um grave acidente na cidade de Sarandi deixou um motociclista morto na tarde desta quarta-feira, 3.

A colisão foi por volta 15h30 no Jardim Gralha Azul entre uma moto e um caminhão de empresa de Maringá.

Segundo relatos de testemunhas o motorista do caminhão avançou a preferencial no cruzamento das ruas Naviraí com Luiz Amaral de Souza e acabou atropelando o motoboy Davi da Silva de Andrade, 26 anos, que morreu na hora. O veículo maior arrastou a motocicleta por cerca de 30 metros até parar.