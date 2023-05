Motociclista morre em acidente no contorno sul de Maringá

Um homem pilotando uma CBX 250cc morreu ao se envolver em um gravíssimo acidente na noite de sábado, 20, no Contorno Sul, em Maringá. A colisão foi com uma carreta carregada de adubos, nas proximidades do Jardim Universo.

Ambos veículos seguiam sentido rodovia PR-317 quando o motociclista bateu com muita violência na traseira da carreta. O piloto da moto morreu na hora. Já a motocicleta foi arrastada pelo caminhão por cerca de 200 metros.

Equipes de socorristas do Samu foram acionadas, porém, ao chegar no local, a vítima já estava em óbito. O médico constatou exposição de massa encefálica e de órgãos. Havia alguns documentos no bolso da vítima, porém, a identificação oficial não foi feita.

O motorista da carreta que é natural do Paraguai disse aos policiais militares que só parou porque ouviu um barulho muito forte. Ele comentou que não teve culpa, já que estava com todos as luzes acessas do veículo. (inf André Almenara)