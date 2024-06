Motociclista sofre acidente gravíssimo

O maringaense Sérgio Takashi Yamada, de 56 anos, sofreu um acidente gravíssimo na tarde de sábado, 15, no cruzamento das ruas Palmital com Pioneiro José Augusto Gaspar, no Jardim Quebec, em Maringá.

Yamada estava pilotando uma moto Suzuki Marauder quando um automóvel Ford Ka cruzou a preferencial. O motociclista de 56 anos foi atingido em uma das pernas. A vítima sofreu uma grave lesão com risco de amputação.

Populares fizeram um torniquete para estancar o sangue da perna do motociclista até a chegada das equipes do Samu. A própria equipe médica agradeceu os moradores, pois evitou que a vítima sofresse uma hemorragia seguida de uma parada cardíaca.

Sérgio Takashi Yamada foi encaminhado ao pronto socorro do Hospital Bom Samaritano onde passou por uma cirurgia de emergência. Já a mulher que conduzia o automóvel ficou em estado de choque. A motorista recusou atendimento. (inf André Almenara)