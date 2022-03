Motorista atinge poste com caminhonete após perder controle

Um idoso de 80 anos, precisou ser socorrido, após bater a caminhonete que dirigia em um

poste de energia. O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (22), na Avenida

Morangueira, no sentido de Maringá para Astorga.

Uma câmera de segurança, filmou o acidente. No vídeo é possível ver, que o condutor da

caminhonete Ford Ranger, não aciona o sistema de freio. Ele seguia pela via quando em um trecho de reta da avenida, perdeu a direção da utilitário e atingiu o anteparo.

Com a força do impacto, a frente do veículo ficou destruída e o poste terá que ser trocado.

O idoso relatou que mora nas imediações em que o acidente aconteceu. Disse ainda, que

estava a caminho de uma propriedade da família em Iguaraçu, quando se envolveu no

acidente. Duas equipes do Corpo de Bombeiros, estiveram no local. (inf Corujão Notícias)