Motorista avança preferencial, causa acidente grave e se esconde dentro de bar

Uma mulher foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Maringá, após recusar fazer o teste do bafômetro depois de se envolver em um grave acidente onde resultou em duas pessoas feridas, na região da Vila Operária. Foi durante a noite deste sábado, 5.

Conforme informações de testemunhas, ela seguia pela rua Vidal de Negreiros com um veículo Jeep Renegade, no momento que cruzou com a avenida Paissandu, colidindo violentamente na lateral de um veículo Kia. Com o impacto, o casal que ocupava o Kia ficou ferido e preso no interior do automóvel. As equipes do Corpo de Bombeiros tiveram que fazer a retirada das vítimas com o apoio do Samu. Com ferimentos moderados as duas pessoas foram encaminhadas ao hospital Universitário de Maringá.

A condutora do Jeep identificada apenas como Natália, entrou em um bar e ficou lá por algumas horas. Os familiares não queriam que a imprensa divulgasse onde estava tentando se esconder, pedindo a todo momento para que não fosse mostrado o seu rosto.

Apesar das tentativas, a equipe policial que atendia ocorrência entrou pelos fundos do estabelecimento com a viatura e conduziu a motorista até a delegacia. No momento da saída os familiares e amigos tentaram impedir a imprensa que a filmasse dentro da viatura, eles chegaram a empurrar alguns profissionais que estavam fazendo a cobertura da ocorrência.