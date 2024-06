Motorista cruza preferencial e causa acidente grave

O acidente aconteceu no final da noite de quarta-feira, 19, no cruzamento das ruas Vereador Arlindo Planas com Califórnia, no Jardim Los Angeles, em Maringá. O motorista de um Renault Kwid cruzou a preferencial de um VW Gol que seguia pela Arlindo Planas.

A batida foi tão forte que o Gol foi arremessado contra a calçada de uma residência. O condutor do Gol, que é motorista de aplicativo, ficou preso entre as ferragens do veículo. A vítima foi retirada pelo porta-malas do veículo.

Equipes do Corpo de Bombeiros encaminharam o motorista até o hospital sem gravidade. O condutor que causou o acidente recusou atendimento. A Polícia Militar ao ser acionada deslocou até o bairro para registrar o boletim de acidente de trânsito. (inf André Almenara)