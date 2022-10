Motorista embriagado causa acidente

O capotamento aconteceu na tarde deste domingo, 9, no cruzamento das ruas Distrito Federal com Vasco da Gama, no Jardim Novo Horizonte, em Maringá. O rapaz que dirigia um Toyota Corolla invadiu a preferencial de um Nissan Kicks.

Com o impacto da colisão, o Nissan capotou. Havia um casal no Nissan que recusou atendimento. Já o condutor do Corolla que apresentava sinais de embriaguez não se feriu. Como não havia vítimas, a Polícia Militar que chegou a comparecer no local foi embora.

Ambos veículos foram guinchados por empresas privadas. Moradores pedem providência por parte do município para que possam colocar algum redutor de velocidade em alguns cruzamentos do bairro. (inf André Almenara/Foto Marcio Naka)