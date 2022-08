Motorista escapa ileso de acidente grave em Maringá

Um caminhão Volkswagen modelo caçamba bateu com muita violência em um poste de energia elétrica no final da tarde de quarta-feira, 10, em Maringá. O condutor de 65 anos descia a Avenida Alziro Zarur no Conjunto Ney Braga quando colidiu na lateral traseira de um outro caminhão que cruzou sua frente.

Em seguida o caminhão VW perdeu o controle e bateu contra o poste. A cabine do caminhão ficou toda destruída. Apesar dos danos e do susto, o motorista saiu ileso do acidente. A vítima inclusive recusou atendimento médico.

Uma equipe da Copel foi comunicada do acidente para realizar o desligamento da rede e trocar o poste que havia sido derrubado. O outro motorista do caminhão que cruzou a avenida também recusou atendimento médico.(inf/foto André Almenara)