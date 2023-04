Motorista escapa ileso de acidente gravíssimo na rodovia PR-317 em Maringá

O acidente que aconteceu na noite de sábado, 22, envolveu um caminhão, um automóvel e uma camionete. Todos os veículos seguiam sentido Maringá pela rodovia PR-317 quando um Chevrolet Cruze bateu com muita violência na traseira de um caminhão.

O motorista do automóvel de 35 anos disse que o caminhão não tinha nenhuma sinalização ligada na traseira, e uma máquina de lavar roupas teria caído da carroceria do caminhão causando a batida.

O Cruze ficou com a parte dianteira toda debaixo da carroceria do caminhão. O motorista conseguiu sair sem nenhum ferimento. Uma camionete Ford Ranger que vinha logo atrás ainda bateu na traseira do automóvel.

O motorista do caminhão que carregava sucatas não se feriu. A esposa que estava junto também recusou atendimento. Já o proprietário do automóvel disse que não possui seguro de seu veículo. O condutor retornava de Foz do Iguaçu quando o acidente aconteceu. (inf André Almenara)