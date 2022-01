Motorista estacionado em vaga de ônibus tenta agredir condutor de coletivo

O fato ocorreu nesta quarta-feira, 5, na avenida Dr Luiz Teixeira Mendes, Zona 5 em Maringá, defronte ao hospital Pataná.

Segundo a mulher que registrou o vídeo, o motorista estacionou o carro em local proibido e acabou atrapalhando o ônibus sair do ponto. O motorista do carro teria ficado revoltado porque o condutor do coletivo teria buzinado para ele, solicitando que levasse o carro um pouco mais a frente.

O que se percebe após ofensas do motorista do carro são tentativas de intimidação e empurrões ao condutor do ônibus de transporte coletivo da empresa TCCC. (inf Plantão Maringá)