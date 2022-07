Motorista fica ferida após capotamento entre Mandaguaçu e Iguatemi

Um capotamento foi registrado no final da manhã desta quarta-feira, 20, na

rodovia BR-376, entre Mandaguaçu e o Distrito de Iguatemi. Um veículo GM

Corsa que seguia sentido Iguatemi colidiu contra a placa de sinalização e

posteriormente com o canteiro central que divide as pistas.

No carro havia apenas a motorista, uma mulher de 38 anos, que alegou ser fechada por

outro veículo. O acidente aconteceu próximo ao antigo “Caça e Pesca”.

A mulher foi retirada do carro com a ajuda de populares que trafegavam pela

rodovia.

Os socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)

foram mobilizados com duas viaturas até o local.

Apesar do grave impacto a motorista sofreu apenas algumas

escoriações pelo corpo e foi encaminhada até o Hospital Santa Casa de

Maringá.

O trânsito ficou interditado por alguns minutos e liberado após a chegada da

Polícia Rodoviária Federal (PRF). (inf Portal Mandaguaçu)