Motorista fica ferido ao capotar automóvel na marginal da rodovia PR-323

O acidente aconteceu na noite de terça-feira, 30, na marginal da rodovia PR-323 entre Maringá e Paiçandu. O motorista do Fiat Siena seguia sentido Paiçandu quando colidiu violentamente contra um poste de energia elétrica. Após a batida o automóvel capotou.

Equipes do Corpo de Bombeiros deslocaram de Maringá com informação de que a vítima estaria presa às ferragens. Chegando no local, os socorristas encontraram o motorista consciente. A vítima foi retirada com muito cuidado já que fios da rede de energia elétrica estavam expostos.

Jeferson Aglio, de 33 anos, foi socorrido e encaminhado ao pronto socorro do Hospital Universitário onde passou por exames. A Polícia Militar registrou boletim de acidente de trânsito. As causas do acidente ainda são desconhecidas pelas autoridades policiais. Mais da metade da população de Paiçandu ficou sem energia elétrica. (inf André Almenara)