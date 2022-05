Motorista provoca acidente após dirigir por vários quarteirões na contramão da avenida Colombo

Um rapaz de 21 anos seguia pela contramão desde a Avenida Tuiuti, até as proximidades da Avenida Mandacaru, quando o condutor tentou desviar de uma carreta e acabou colidindo com um veículo GM Onix.



A batida ocorreu na manhã desta quarta-feira (25) em Maringá. A polícia informou que o motorista estava em surto e falava palavras desconexas. O homem é funcionário de uma empresa e pegou o VW Saveiro sem autorização para resolver alguns assuntos quando acabou entrando em surto.

Ele não portava CNH, foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e encaminhado ao hospital Universitário. (inf Plantão Maringá/André Almenara)