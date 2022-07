Motorista sofre grave acidente na rodovia

Um rapaz colidiu seu veículo JEEP Compass na traseira de um caminhão que estava parado na manhã deste sábado, 30, por volta das 9h na PR 323, no trecho entre os municípios de Paiçandu e Maringá. Segundo algumas testemunhas o motorista estava retornando da casa da namorada em Paiçandu, e bateu na traseira de um caminhão que presta serviço na recuperação da malha asfáltica da rodovia, com o impacto o rodado traseiro do veículo maior foi arrancado.

O motorista teve várias lesões graves e necessitou ser intubado pela equipe do SAMU que atendeu a ocorrência juntamente com o SIATE, ele foi encaminhado ao hospital em Maringá. O trânsito foi desviado pela rua marginal da PR até os procedimentos de responsabilidade da Policia Rodoviária Estadual fossem finalizados.