MP denuncia motorista que atropelou e matou ciclista em Marialva

O Ministério Público do Paraná, por meio da 1ª Promotoria de Justiça da comarca de Marialva, microrregião de Maringá, ofereceu denúncia criminal contra um motorista de 26 anos de idade que atropelou e matou uma ciclista. O crime aconteceu no último dia 2, quando a vítima e uma amiga trafegavam lado a lado numa estrada rural do município.

Conforme apurou o MPPR, o motorista dirigia embriagado e em alta velocidade e não prestou socorro à vítima após bater com o carro na bicicleta que ela conduzia, fugindo do local. Sua amiga não foi atingida pelo veículo. A vítima recebeu atendimento médico no local e foi transportada a um hospital de Maringá, mas faleceu três dias depois em decorrência dos ferimentos. Na fuga, o denunciado bateu o carro e acabou preso.

O condutor do veículo foi denunciado pelos delitos de embriaguez ao volante, homicídio qualificado (com dolo eventual), deixar de prestar imediato socorro à vítima e fuga do local do acidente. O MPPR requereu na denúncia a manutenção de sua prisão preventiva.