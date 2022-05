Mulher é intubada após carro que ela e o pai estavam ser prensado contra árvore

Um carro tombou e foi prensado contra uma árvore, na tarde desta sexta-feira (13), no cruzamento da avenida Euclides Cunha, com rua Carlos Chagas, em Maringá. As vítimas ficaram presas às ferragens e foram retiradas pelo Corpo de Bombeiro.

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), pai e filha estavam no veículo e ficaram feridos. O caso mais grave é da filha identificada como Jaqueline Aparecida Teixeira dos Reis, de 33 anos, que sofreu traumatismo craniano e precisou ser intubada pela equipe médica do Samu.

O motorista José Teixeira Bezerra, 57 anos, sofreu ferimentos moderados e foi encaminhado ao hospital. O motorista do outro carro não se feriu.

De acordo com testemunhas, o veículo onde estavam pai e filha, invadiu a preferencial, quando foi atingido. Com o impacto o carro foi arrastado e prensado contra uma árvore. (inf Plantão Maringá)