Mulher morre na BR-376 em acidente com carreta

Uma mulher morreu na tarde deste sábado (12) em um grave acidente registrado na BR-376, em Califórnia, na saída para Marilândia do Sul (região de Apucarana). A vítima era passageira de um GM Classic Life, com placa de Apucarana, que colidiu contra um caminhão, com placa de Ivinhema (MS). O motorista do carro também ficou ferido.

O Siate do Corpo de Bombeiros foi chamado para socorrer as vítimas. A passageira do

carro, de 39 anos, ficou presa às ferragens e antes de ser retirada do veículo, acabou morrendo. Os socorristas tentaram reanimá-la até a chegada do Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), quando foi constatada a morte.

O motorista do carro ficou ferido e foi encaminhado pela ambulância do município de

Califórnia para pronto-socorro da cidade, e posteriormente, devido o estado que se

encontrava, foi levado ao Hospital da Providência de Apucarana. Segundo os socorristas,

ele sofreu uma contusão no crânio e dores no tórax, ferimentos considerados moderados. O

veículo ficou totalmente destruído.

A mulher que morreu foi identificada como; Gislaine Aparecida Capelini, moradora de

Apucarana, no Jardim Colonial. O motorista ferido, é o marido da mulher. (inf TN On-line)