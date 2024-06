Mulher que sofreu acidente após caminhão invadir preferencial morre no hospital

Faleceu na UTI do Hospital Bom Samaritano a jovem Ana de Oliveira, de 30 anos. Ana sofreu um acidente na manhã de terça-feira, 21, na marginal da PR-323, próximo ao Parque Industrial de Maringá.

A vítima pilotava uma Honda Biz e estava a caminho do trabalho quando se envolveu em uma colisão com uma carreta baú na esquina da empresa Café Basa. A mulher ficou enroscada nas rodas da carreta e foi arrastada por alguns metros.

Ana Oliveira perdeu muito sangue após sofrer trauma de crânio. A vítima precisou ser entubada ainda no local pela equipe médica do Samu. Uma câmera conseguiu gravar o momento do acidente.

Ana Oliveira seguia pela marginal sentido Maringá quando a carreta cruzou a preferencial. A PM de Maringá ao chegar no local realizou teste de etilômetro no motorista da carreta. O resultado deu negativo. Ana Olivera era moradora de Paiçandu. Ela deixa três filhos. (inf André Almenara)