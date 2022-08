Município do Paraná ganhará praia de nudismo

No verão de 2022, a região Sudoeste do Paraná deve ganhar uma praia de nudismo. O projeto ficará localizado em São Jorge D’Oeste, onde fica o Rio Iguaçu, que será dividido em três praias pequenas.

Duas delas, que terão 100 metros cada, o nudismo será obrigatório. Já a menor, de 50 metros com adaptação, ficar nu será opcional.

De acordo com os empresários responsáveis pelo projeto, a mata nativa não será devastada, a área será preservada e irá envolver a praia.

Para chegar à praia haverá uma trilha de 300 metros.

(inf Folha de Matinhos)